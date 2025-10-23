Эксперт Кобцева: Украина похитила пенсионные средства около 600 тыс. жителей ЛНР

На протяжении восьми лет Киев систематически нарушал права пенсионеров в ЛНР и ДНР, впоследствии присвоив миллиарды рублей накоплений, отметила член ассоциации юристов России

ЛУГАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Около 600 тысяч пенсионеров Луганской Народной Республики лишились доступа к своим пенсионным накоплениям в результате противоправных действий Украины, которая присвоила эти средства. Об этом в ходе международного телемоста "На пути к освобождению ЛНР" заявила экс-представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, член ассоциации юристов России Ольга Кобцева.

"Средства пенсионеров ЛНР на сегодня фактически украдены Украиной. Жители республики к ним доступа не имеют. От воровских действий Киева пострадали около 600 тыс. пенсионеров ЛНР", - сказала она.

Кобцева отметила, что на протяжении восьми лет Украина систематически нарушала права пенсионеров ЛНР и ДНР, а впоследствии присвоила миллиарды рублей пенсионных накоплений, которые граждане формировали в течение всей жизни путем отчислений в украинский пенсионный фонд.

"Правительство Украины отказывалось от упорядоченного перечисления в регион пенсий, вынуждая пожилых людей совершать небезопасные и унизительные поездки на территории, контролируемые Киевом, каждый раз заставляя доказывать, что ты - это ты", - подчеркнула она, добавив, что такая политика киевских властей создавала дополнительные риски и трудности для граждан преклонного возраста, вынужденных преодолевать линию разграничения для получения положенных им выплат.