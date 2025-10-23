Чистая прибыль Tesla сократилась на 37% в третьем квартале 2025 года

Показатель составил $1,37 млрд

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla в третьем квартале 2025 года составила $1,37 млрд, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, следует из финансового отчета компании.

Выручка компании увеличилась на 12% и составила $28 млрд против $25,1 млрд в третьем квартале прошлого года. Tesla объяснила такое увеличение достижением рекордных показателей по поставкам автомобилей (+7% год к году) по всему миру, продемонстрировав рост во всех регионах, а также добившись рекордных показателей по внедрению накопителей энергии в жилом, промышленном и коммунальном секторах.

В Tesla отметили, что несмотря на краткосрочную неопределенность, вызванную изменяющейся торговой, тарифной и фискальной политикой, компания сосредоточена на долгосрочном росте и создании добавленной стоимости. Tesla, говорится в отчете, разумно инвестирует в бизнес, включая будущие бизнес-направления, которые принесут огромную пользу компании и миру в сферах транспорта, энергетики и робототехники.

Стоимость акций Tesla на электронной бирже Nasdaq снизилась до 3,34%, опустившись до $424,3 за бумагу, на фоне публикации финансовой отчетности за третий квартал 2025 года, свидетельствуют данные торгов на 17:16 мск.

Бренд Tesla тесно связан с личностью американского предпринимателя Илона Маска, и его активная поддержка президента США Дональда Трампа оттолкнула ряд клиентов от компании. Покупатели в Европе и США призывают к бойкоту продукции Tesla. Помимо этого, владельцы электрокаров Tesla, а также дилерские центры в США в последние недели сталкиваются с актами вандализма, их автомобили сжигаются радикально настроенными активистами на стоянках.