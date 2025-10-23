Путин призвал использовать опыт РГО в Арктике при развитии страны

Необходимо помогать Русскому географическому обществу воплощать в жизнь перспективные проекты, такие как Ледовая база имени Артура Челингарова или парк-музей освоения Арктики в Красноярске, отметил президент РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Опыт Русского географического общества (РГО) в Арктике нужно использовать в реализации программ развития страны от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании XVII Съезда РГО.

"Обращаю внимание правительства, глав наших арктических, северных территорий, регионов - РГО имеет огромный опыт работы в сложных полярных условиях. И, безусловно, его нужно использовать в реализации программ развития - от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы", - указал президент.

По словам Путина, необходимо помогать РГО воплощать в жизнь перспективные проекты, такие как Ледовая база имени Артура Челингарова или парк-музей освоения Арктики в Красноярске на острове Молокова.

"[Это] поистине знаковое место для всех полярников, ученых, историков, летчиков точке старта арктических побед", - резюмировал глава государства.