В ВТБ заявили, что и так были под "всеми возможными санкциями"
Редакция сайта ТАСС
15:00
обновлено 15:20
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа ВТБ и так была под всеми возможными санкциями, выделение в 19-м пакете ЕС отдельных "дочек" не будет нести материальных последствий для ВТБ. Об этом журналистам заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы исходим из того, что группа ВТБ и так была под всеми возможными санкциями, поэтому поименование отдельных "дочек" никаких материальных последствий для нас иметь не будет", - сказал он.
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел запрет на транзакции с рядом банков из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Под санкции также попали "дочки" ВТБ в Белоруссии и Казахстане.