В ВТБ заявили, что и так были под "всеми возможными санкциями"

Выделение в 19-м пакете ЕС отдельных "дочек" никаких материальных последствий для группы иметь не будет, отметил первый зампред правления Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа ВТБ и так была под всеми возможными санкциями, выделение в 19-м пакете ЕС отдельных "дочек" не будет нести материальных последствий для ВТБ. Об этом журналистам заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы исходим из того, что группа ВТБ и так была под всеми возможными санкциями, поэтому поименование отдельных "дочек" никаких материальных последствий для нас иметь не будет", - сказал он.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел запрет на транзакции с рядом банков из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Под санкции также попали "дочки" ВТБ в Белоруссии и Казахстане.