"Транснефть" считает реальным рост прокачки казахстанской нефти в ФРГ до 2,5 млн т

По данным "Казмунайгаза", объем поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" за девять месяцев 2025 года уже составил порядка 1,5 млн тонн

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Транснефть" обсуждала с Казахстаном увеличение прокачки нефти этой страны в Германию до 2,5 млн тонн, но деталей пока нет, хотя это вполне реально. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Пока предметных, детальных разговоров не было, но в предварительном порядке мы такую перспективу обсуждали, она реальна", - сказал он.

По данным "Казмунайгаза", объем поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" за девять месяцев текущего года уже составил порядка 1,5 млн тонн. Сообщалось, что в 2025 году поставки нефти планируются на уровне не менее 1,7 млн тонн. В 2024 году в Германию из республики было поставлено 1,5 млн тонн нефти.

Национальный оператор Казахстана "Казтрансойл" обеспечивает транзит нефти по территории РФ через трубопроводную систему ПАО "Транснефть". Далее казахстанская нефть перекачивается по территории Белоруссии через трубопроводную систему ОАО "Гомельтранснефть Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки на нефтеперерабатывающий завод в Германии. Данный транзит осуществляется в рамках соответствующего межправительственного соглашения между Казахстаном и Россией от 7 июня 2002 года.