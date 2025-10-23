"Транснефть" ждет прокачку нефти на уровне 2024 года

Небольшое снижение возможно за счет действия сделки ОПЕК+, сообщил глава компании Николай Токарев

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Транснефть" в целом ждет прокачку нефти в 2025 году на уровне 2024 года, небольшое снижение возможно за счет действия сделки ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Небольшой объем за счет соглашений по ОПЕК+, снижение произошло. Но в целом на уровне прошлого года примерно. За минусом небольшим за счет вот этих вещей", - сказал он.

При этом транспортировка нефтепродуктов по системе "Транснефти" в 2025 году может составить порядка 38-40 млн тонн, но говорить об окончательном показателе еще рано, добавил Токарев.

"Транснефть" в 2024 году снизила прокачку нефти по системе на 2,8%, до 447 млн тонн. Кроме того, "Транснефть" нарастила в 2024 году прокачку нефтепродуктов, в этом году рассчитывала на объем транспортировки в 45 млн тонн за счет увеличения поставок дизтоплива.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.