"Транснефть" может обеспечить рост прокачки нефти в Китай через Казахстан

Идет конкретная проработка этой темы, рассказал глава компании Николай Токарев

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Транснефть" сможет обеспечить увеличение прокачки российской нефти в Китай через Казахстан до 12,5 млн тонн с 10 млн тонн не ранее 2027-2028 гг., для этого требуется осуществить ряд технических решений. Об этом сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Идет конкретная проработка этой темы, но, я думаю, через пару лет, не раньше. 2027-2028 гг. где-то. Потому что требуется ряд технических решений: строительство станции, линейной части, финансирование. Вот тут есть проблемы такого порядка. А в целом идея нормальная, приемлемая, ресурсы есть. Все "за", осталось сделать", - сказал он.

Ранее правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в межправсоглашение с Китаем, которое предполагает возможность увеличения поставок российской нефти в КНР на 2,5 млн тонн.