"Транснефть" не обсуждала проект нефтепровода параллельно "Силе Сибири - 2"

Глава компании Николай Токарев отметил, что предметно тему не прорабатывали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Транснефть" предметно не обсуждала проект нефтепровода в Китай параллельно маршруту газопровода "Сила Сибири - 2" через Монголию, пока разговоров об этом нет, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.

"Нет, мы не обсуждали эту тему. Я знаю, что разговор об этом был, и идея такая была озвучена, но предметно ее не прорабатывали, и пока об этом разговора нет", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что планируемый маршрут газопровода "Сила Сибири - 2" через Монголию позволяет проложить в одном коридоре с ним и нефтепровод мощностью до 30 млн тонн нефти в год.