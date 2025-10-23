Власти Молдавии обсудят с "Лукойл - Молдова" порядок применения санкций

Дочерние структуры "Лукойла" подпали под рестрикции США

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 23 октября. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии обсудит с "Лукойл - Молдова" ситуацию в связи с санкциями США против российской компании "Лукойл".

"НАРЭ совместно с другими ответственными государственными органами анализирует порядок применения и последствия санкций, а также возможное их влияние на рынок нефтепродуктов в Республике Молдова. В этом контексте руководство НАРЭ сегодня в оперативном порядке пригласило представителей компании "Лукойл - Молдова" для уточнения аспектов, касающихся текущей организационной ситуации в компании, и шагов, которые планируется предпринять в новом международном контексте", - информирует агентство.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.

По данным таможенной службы Молдавии, "Лукойл - Молдова" выступает одним из крупнейших импортеров нефтепродуктов в республику.