Путин назвал новые санкции попыткой оказать давление на Россию

Ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, заявил глава государства

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Очередные антироссийские санкции являются попыткой оказать давление на РФ. Такое мнение высказал глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.

"Что касается политического [аспекта введения антироссийских санкций], о чем здесь идет речь? Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", - сказал российский лидер.