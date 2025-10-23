Ростех: санкции на розы подтверждают верность роста производства "Гиацинтов"

Речь идет о самоходных орудиях

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Санкции, введенные Евросоюзом на поставки в Россию роз, рододендронов и азалий, подтверждают верность решения о наращивании производства самоходных орудий "Гиацинт" и противотанковых ракетных комплексов "Хризантема". Об этом заявили в Ростехе.

"Столь последовательная враждебность еще раз подтверждает: чтобы отстоять независимость, Россия правильно наращивает собственное производство цветов - "Хризантем", "Гиацинтов", "Тюльпанов", "Лотосов", "Мальв", "Флоксов", "Дроков". Также не стоит забывать и про старые добрые "Акации" и "Гвоздики", - сказали в госкорпорации.

ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций запретил поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии. Кроме того, европейские чиновники запретили экспортировать в Россию листву, ветки деревьев, части растений и цветов без бутонов, травы, мхи и лишайники, считая их "товарами, пригодными для букетов или декоративных целей". Они попали под запрет в любом виде: свежие, высушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные иным образом.

Как пояснили ТАСС в Россельхознадзоре, запрет ЕС на поставки в Россию роз, рододендронов и азалий был введен еще пятым пакетом санкций с апреля 2022 года.