Путин назвал санкции недружественным актом

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассматривает американские санкции как недружественный акт, который никоим образом не укрепляет двусторонние отношения с США.

"Если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России. Это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.