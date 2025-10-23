Путин назвал санкции недружественным актом
Редакция сайта ТАСС
15:37
обновлено 16:03
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассматривает американские санкции как недружественный акт, который никоим образом не укрепляет двусторонние отношения с США.
Читайте также
Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций
"Если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России. Это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.