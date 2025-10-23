Путин: замещение российской нефти на мировом рынке требует времени

Необходимы также большие инвестиции, отметил президент

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что для замещения российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке потребуется время и большие инвестиции.

"Конечно, можно какую-то часть, разумеется, не все - это невозможно, а какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов заместить на мировом рынке. Но, во-первых, это требует времени", - указал глава государства, добавив, что для этого также необходимы большие инвестиции.