ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Путин: замещение российской нефти на мировом рынке требует времени

Необходимы также большие инвестиции, отметил президент
Редакция сайта ТАСС
15:39
обновлено 16:22
© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что для замещения российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке потребуется время и большие инвестиции.

"Конечно, можно какую-то часть, разумеется, не все - это невозможно, а какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов заместить на мировом рынке. Но, во-первых, это требует времени", - указал глава государства, добавив, что для этого также необходимы большие инвестиции. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия