Путин: резкое сокращение российской нефти на рынке приведет к росту цен

США не станут исключением, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Стремительное сокращение российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке приведет к росту цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.

"Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на рынке, то вырастут цены", - отметил глава государства. Президент добавил, что цены вырастут в том числе на автомобильных заправках, и США - не исключение.