Путин: резкое сокращение российской нефти на рынке приведет к росту цен
Редакция сайта ТАСС
15:40
обновлено 16:23
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Стремительное сокращение российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке приведет к росту цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула.
"Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на рынке, то вырастут цены", - отметил глава государства. Президент добавил, что цены вырастут в том числе на автомобильных заправках, и США - не исключение.