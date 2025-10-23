В Карелии заработал реконструированный после пожара комбинат ДОК "Калевала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 октября. /ТАСС/. Деревообрабатывающий комбинат (ДОК) "Калевала" под Петрозаводском, который пострадал из-за пожара в апреле прошлого года, возобновил работу после реконструкции. Поддержка властей республики помогла восстановить производство и сохранить рабочий коллектив, сообщили в правительстве региона.

Пожар на площади 600 кв. м произошел на заводе ранним утром 27 апреля. Как ТАСС сообщали оперативные службы, возгорание в производственном помещении спровоцировал взрыв. Здание и оборудование пострадали, а деятельность комбината была приостановлена. Сотрудников в простой решили не выводить, их привлекли к другим работам, в том числе к ремонту и обслуживанию оборудования.

"Все трудности позади - предприятие снова работает и уже выходит на доаварийные объемы производства. Это положительно скажется на всей промышленности республики, на налогах, на балансе всего лесопромышленного комплекса. Мы продолжаем работать, чтобы поддержать наше предприятие в рамках кредитных линий, налоговых преференций <...>. А самое главное достижение - это сохранение рабочего коллектива", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на торжественной церемонии.

Правительство республики оказало предприятию региональные меры поддержки, которые помогли в восстановлении производства. По поручению главы Карелии ДОК "Калевала" предоставлена рассрочка по уплате налога на имущество на сумму 31,3 млн рублей сроком на три года. Также по инициативе Парфенчикова Минпромторг проработал вопрос с Фондом развития промышленности о выделении регионального займа на приобретение оборудования.

Деревообрабатывающий комбинат был запущен в Карелии в 2013 году. В проект инвестировано более 9 млрд рублей, создано более 300 новых рабочих мест. В настоящее время производственная мощность комбината составляет 400 тыс. кв. м плит в год. Продукция используется в строительстве, в том числе для активно развивающегося направления малоэтажного домостроения.

ДОК "Калевала" является одним из крупнейших отечественных производителей ОСП. Предприятие входит в десятку крупнейших плитных производств России и в двадцатку крупнейших производств во всем мире. Завод реализует продукцию во все регионы страны от Северо-Западного федерального округа до Дальневосточного, а также в страны ближнего зарубежья.