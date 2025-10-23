В РФ создадут высокоточную систему геопозиционирования для автономного транспорта

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Высокоточная система геопозиционирования для управления автономным транспортом на трех федеральных трассах и в городах-миллионниках РФ появится уже в следующем году. Разработку ведет МТС для "Яндекса", сообщили в пресс-службе оператора.

"Всего за четыре месяца МТС развернула первую очередь системы высокоточного позиционирования RTK, а в следующем году покроет этим сервисом 4 000 км трех федеральных автомагистралей, все города-миллионники и 20 логистических хабов. При этом МТС как телеком-оператор предоставит комплексное решение - будет формировать точные геодезические поправки и обеспечивать мобильную передачу данных. Наша задача - предоставить надежную инфраструктурную основу для точного и безопасного передвижения всех типов автономного транспорта "Яндекса", - рассказал вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.

Проект также предусматривает полное покрытие территорий скоростной мобильной связью LTE, а в будущем - 5G. МТС уже запустила первую очередь системы позиционирования на трассе М-11 и в ряде локаций, отметили в компании.

МТС использует в решении технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real TimeKinematic). Высокоточное позиционирование транспортного средства обеспечивается по каналу мобильного интернета в режиме "кинематики реального времени", когда координаты, получаемые с навигационных спутников с точностью 5-15 м, корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью дополнительной наземной инфраструктуры - сети референсных станций, объяснили в МТС. Референсная станция с радиусом действия 35 км устанавливается на инфраструктуре оператора связи и представляет собой приемник с фазированной антенной для приема сигналов со спутников GNSS.

"Создание надежной цифровой инфраструктуры - важный шаг к будущему, в котором автономные технологии смогут предсказуемо работать в любой точке страны. МТС создает основу для такого будущего, а мы в "Яндексе" развиваем технологии, которые делают этот транспорт умным и самостоятельным. Вместе мы приближаем момент, когда автономные автомобили станут привычной частью жизни", - отметил руководитель управления автономными автомобилями и грузовиками "Яндекса" Арслан Урташев.