Слуцкий назвал санкции ЕС попыткой опустить "железный занавес"

Лидер ЛДПР напомнил, что Россия эффективно справлялась со всеми ранее введенными рестрикциями

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз с помощью санкций хочет ослабить Россию через экономическое давление и диктат, а не добиться урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"США и ЕС синхронно ввели санкции против России под предлогом украинского урегулирования. Но это лишь вывеска. Цель европейской партии войны - ослабить нашу страну через экономическое давление и диктат. Санкции ЕС - попытка опустить "железный занавес", - сказал парламентарий.

Слуцкий напомнил, что Россия эффективно справлялась со всеми ранее введенными санкциями, "не сворачивая со своего курса". "Оставляем за собой право на ответные меры", - заключил глава думского комитета.