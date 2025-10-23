Вологодская торговая сеть перепрофилировала 25% алкомаркетов в магазины "у дома"

Речь идет о сети "Северный градус"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Вологодская торговая сеть алкомаркетов "Северный градус" перепрофилировала четверть своих торговых точек в продуктовые магазины "у дома". Федеральная сеть "Бристоль" тоже начала подобную работу и намерена ее завершить до 1 декабря, сообщил заместитель губернатора Вологодской области - министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Родионов.

"Что касается сети местного предпринимателя "Северный градус", то сегодня из 130 торговых точек сети переименование произошло в 33 объектах. Это не просто смена вывески, это в первую очередь изменение ассортимента продукции, в котором алкоголь не превышает 20%. На этой неделе началось перепрофилирование и магазинов сети "Бристоль" на территории Вологодской области. Сегодня из 81 магазина пять сменили наименования. Мы также видим, что в точках проводится работа по вынесению алкоголя в отдельный зал, куда не будут допускать несовершеннолетних, ассортимент продуктового набора расширяется", - сказал Родионов на оперативном совещании областного правительства.

По данным замгубернатора, на сегодня закрыто, перепрофилировано или перестали торговать алкоголем 397 алкомаркетов из 610. На 1 октября зафиксировано снижение объема продаж алкоголя в алкомаркетах на 35,1%, а в целом по области по всем точкам продаж с учетом объектов общепита - на 19,3%. Согласно данным системы ЕГАИС, с марта по сентябрь 2024 года в регионе было продано 6,3 литра алкоголя в пересчете на чистый спирт на каждого жителя, а за время действия ограничений, с марта по сентябрь этого года, - 5,3 литра.

Снижение количества смертей

Родинов представил также статистику, "полностью выверенную с Минздравом": число случайных отравлений алкоголем снизилось в регионе с 1 марта этого года на 80%, смертей от алкогольных отравлений - на 66,7%, пациентов с алкогольными психозами - на 30%, поступивших в алкогольном опьянении в больницы - на 50%. Количество дорожных аварий с участием пьяных водителей снизилось на 23%, а в будни - на 36%. "Самое важное, на мой взгляд, что смертность по причине алкоголь-ассоциированных заболеваний сократилась почти на 50%", - подчеркнул губернатор Георгий Филимонов.

Из 316 вейп-шопов полностью закрыто 58, в том числе шесть - в октябре, эта работа будет продолжена совместно с муниципалитетами, добавил Родионов.

"Поддерживаю решение сети "Бристоль", чтобы к 1 декабря все алкомаркеты переформатировать в магазины "Б-продукты". Все стороны выигрывают - и народ, и государство, и бизнес: меняется название, магазин перепрофилируется из алкомаркета в сеть продуктовых магазинов "у дома". Алкоголь продается в отдельном зале в урочные часы <...>. Доля алкоголя в ассортименте товаров на прилавках не превышает 20%. Этим критериям надо соответствовать, и поддержка малому и крупному бизнесу обеспечена. Сеть "Пищеторг" полностью прекратила свое существование на территории региона. Осталась еще одна сеть, которая не торгует алкоголем, потому что у нее нет лицензии, и также ждем подобного решения, как у сети "Бристоль", - подытожил губернатор.