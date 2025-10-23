"Газпром" вновь установил исторический рекорд поставок по "Силе Сибири"

Поставленный объем превысил контрактные обязательства холдинга

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Газпром" третий раз за месяц обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", превысив свои контрактные обязательства. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"22 октября "Газпром" в третий раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири". Поставленный объем превысил контрактные обязательства "Газпрома", - сказано в сообщении.

В компании напомнили, что это уже шестой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контрактных обязательств, газопровод работает на полную мощность.

"Газпром" с 1 декабря 2024 года вывел газопровод "Сила Сибири" в Китай на максимальную проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год. Поставки по "Силе Сибири" в 2020 году составили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году - 10,39 млрд куб. м, в 2022 году - 15,4 млрд куб. м, в 2023 году - 22,73 млрд куб. м, в 2024 году - 31,12 млрд куб. м. За 9 месяцев 2025 года "Газпром" нарастил поставки по "Силе Сибири" более чем на 27%. "Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Суммарный объем поставок за весь срок превысит 1 трлн куб. м газа., сумма контракта - $400 млрд.

Кроме того, Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд куб. м газа в год. В рамках визита был подписан меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" мощностью 50 млрд куб. м. По "Силе Сибири" было принято решение об увеличении поставок до 44 млрд куб. м газа в год с проектных 38 млрд куб. м, а также было принято решение по строящемуся "дальневосточному" коридору об увеличении поставок на 2 млрд куб. м, с 10 до 12 млрд куб. м в год.