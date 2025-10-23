Трутнев и управляющие ОЭЗ прокомментировали новые санкции ЕС

Рестрикции не окажут существенного влияния на специальные экономические зоны, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Включенный в 19-й пакет санкций Евросоюза запрет на сотрудничество с компаниями и юридическими лицами, работающими внутри контура специальных экономических зон, а также "Сколково", "Иннополиса" и Свободного порта Владивосток, не скажется на работе этих территорий с преференциальными режимами. Об этом сообщили ТАСС представители федеральных органов власти и оказавшихся под санкциями ОЭЗ.

"Свободный порт Владивосток (СПВ), так же, как и другие преференциальные режимы, создан правительством Российской Федерации для развития экономики нашей страны. Количество резидентов СПВ - почти 2 000 - свидетельствует о том, что он работает и приносит пользу России. Уверен в том, что нормальный путь экономического взаимодействия между странами заключается во взаимной поддержке с целью улучшений условий жизни людей, в развитии экономического сотрудничества. Сожалею, если у Евросоюза другое мнение. На работу преференциальных режимов санкции ЕС существенного влияния не оказывают", - заявил ТАСС вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

О том, что принятые Европейским Союзом ограничения не скажутся на работе резидентов префрежимов, сообщает и пресс-служба ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане. Отмечается, что подавляющее большинство компаний уже работает преимущественно на российском рынке, а экспортная деятельность ориентирована на партнеров из дружественных юрисдикций.

"Возможные сложности при импорте отдельных видов продукции носят ограниченный характер - у компаний уже сформированы альтернативные цепочки поставок и проработаны варианты замещения. Ограничения на создание совместных предприятий или заключение новых сделок с участием контрагентов из стран Евросоюза не оказывают влияния на текущие процессы, поскольку приток инвестиций из этих стран фактически прекратился несколько лет назад", - пояснили ТАСС в пресс-службе, добавив, что все действующие проекты в ОЭЗ "Иннополис" планово реализуются, компании продолжают работу, развивая собственные технологии и расширяя сотрудничество с рынками Азии, Ближнего Востока и СНГ.

Российская промышленность, уверен гендиректор Корпорации развития Самарской области Иван Манаев, способна адаптироваться к любым внешним вызовам и развиваться даже в условиях давления. "ОЭЗ "Тольятти" помогает решать задачи импортозамещения, локализации передовых производств и обеспечения технологического суверенитета страны. Наша задача - совершенствовать условия для российских инвесторов и компаний из дружественных стран - и мы уверены в успехе этого курса. В ближайших планах - старт работы нескольких предприятий, запуск третьей очереди ОЭЗ и проектирование четвертой", - сообщил ТАСС Манаев.

Не ожидает изменений в работе, но планирует детально изучить текст регламента для понимания возможных ограничений, руководство ОЭЗ "Липецк". "Введенные ЕС ограничения не окажут существенного влияния на инвестиционную привлекательность ОЭЗ "Липецк". На текущий момент подавляющее большинство наших новых инвесторов (порядка 95%) - это российские компании, чья активность лишь растет", - сказал ТАСС генеральный директор ОЭЗ Александр Базаев.