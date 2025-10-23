В Смоленской области построят новый завод по выпуску аэрозольных баллонов

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2026 года

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 23 октября. /ТАСС/. Новый завод по производству аэрозольных баллонов построят до 2026 г. в Вязьме (Смоленская область) с объемом инвестиций около 1 млрд рублей. Об этом сообщил в среду губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Сейчас работы идут и на территории предприятия "Румопак" в Вязьме - ведущего производителя трехкомпонентных аэрозольных баллонов. Компания реализует проект с объемом инвестиций около 1 млрд рублей", - написал Анохин.

Губернатор уточнил, что завершены общестроительные работы на производственном комплексе площадью более 10 тыс. кв. м, ведется поставка современного технологического оборудования.

"Новый завод будет оснащен четырьмя современными производственными линиями, что позволит увеличить объем производства до 288 млн аэрозольных баллонов в год. Рядом будут располагаться склады для сырья и готовой продукции", - отметил глава региона.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2026 года. Проект реализуется при поддержке правительства Смоленской области.

Предприятие "Румопак" является ведущим производителем трехкомпонентных аэрозольных баллонов в России. Расширение производственных мощностей позволит компании значительно увеличить объемы выпуска продукции.