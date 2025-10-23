Стоимость криптовалют Ethereum и биткойна растет более чем на 3%

По состоянию на 20:57 мск, цена биткойна составляла $111 277

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует рост более чем на 3%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 20:46 мск, курс Ethereum рос на 2,44%, до $3 914. К 20:57 мск криптовалюта ускорила рост и находилась на уровне $3 919 (+3,05%).

Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По состоянию на 20:46 мск, биткойн рос на 2,76% и находился на уровне $110 819. К 20:57 мск биткойн ускорил рост и находился на отметке в $111 277 (+3,34%).

По данным Coinmarketcap на 23 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,73 трлн. Из них $2,214 трлн (59,2%) приходится на биткойн, $473,843 млрд (12,7%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 142 тыс. трейдеров на сумму $375,87 млн. Порядка $207,06 млн пришлось на длинные позиции, $167,78 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $15,16 млн, из которых порядка $1,93 млн - длинные позиции, $13,23 млн - короткие. На Ethereum пришлось около $9,59 млн, из которых порядка $1,29 млн - длинные позиции, $8,31 млн - короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на Bybit - BTCUSD стоимостью $8 млн.