Белый дом не уточнил, следует ли ждать ужесточения санкций против РФ

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт указала, что решение примет президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американская администрация не уточняет, следует ли ожидать возможного нового ужесточения режима санкций США в отношении России.

"Это решать президенту [США Дональду Трампу]", - заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос, возможно ли применение новых американских ограничительных мер против России. 22 октября Министерство финансов США включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

Как отметила представитель американского лидера, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву.

"Президент [Трамп] также оказывает давление на европейские страны, на наших союзников, чтобы они прекратили закупки российской нефти. Так что, несомненно, речь идет о полномасштабном давлении [на Россию], - добавила пресс-секретарь.

Между тем, как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент.