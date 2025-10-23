Инвестор Шостак: из-за санкций США против РФ цены на нефть вырастут на 5-10%

Новые рестрикции добавят подсанкционным компаниям операционных, финансовых, логистических и временных издержек, объяснил директор американской компании Navigator Principal Investors

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Новые антироссийские санкции США в отношении "Роснефти" и "Лукойла" могут привести к росту мировых цен на нефть в районе 5-10%. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Инвестор полагает, что новые рестрикции добавят подсанкционным компаниям операционных, финансовых, логистических и временных издержек.

"На этих новостях предвижу постепенное увеличение стоимости нефти на 5-10% в связи с тем, что рыночные объемы добычи "Роснефти" и "Лукойла" будет довольно трудно замещать поставками из альтернативных источников, в любом случае на это уйдет большое количество времени", - сказал он.

Вместе с тем, по мнению Шостака, новый пакет антироссийских санкций создает эффект дежавю, а сами рестрикции можно считать относительно мягкими.

"Ситуация с последними американскими санкциями против "Роснефти" и "Лукойла" сильно напоминает уже ранее увиденное кино, своего рода дежавю. В целом это относительно мягкий санкционный пакет, первый после начала нового срока [президента США Дональда] Трампа, введенный во многом для демонстрации силы и повышения градуса переговоров, казалось бы, зашедших в тупик. Мягкий он по той причине, что ограничен всего лишь двумя группами компаний, - сказал Шостак. - Как государственная "Роснефть", так и частный "Лукойл", а также их руководство и акционеры были и остаются в том или ином виде объектами секторальных, а также персональных санкций, как США, так и Евросоюза и Великобритании, начиная с 2014 года. Повторное обособление этих, а также связанных с ними юридических лиц, по сути, ничего нового не несет, фактически они давно уже приспособились к новым реалиям. Учитывая, что в таком состоянии эти компании живут уже свыше десяти лет, ничего принципиально нового, шокирующего, для них не последует".

США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" и некоторых их дочерних компаний. Затем Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России, в который вошли в том числе санкции против более чем 100 танкеров, некоторых физических и юридических лиц. На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI выросла более чем на 5%.