Эксперт Клоза отметил трудную реализацию санкций против "Роснефти" и "Лукойла"

Специалист в сфере энергетики считает, что на мировом нефтяном рынке будет наблюдаться превышение предложения над спросом, и даже рестрикции Вашингтона едва ли приведут к значительному изменению ситуации

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Обеспечить на практике соблюдение американских санкций в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл" чрезвычайно сложно. Об этом заявил ТАСС авторитетный американский эксперт в сфере энергетики Том Клоза.

Вместе с тем, он прогнозирует, что в предстоящий год с небольшим на мировом нефтяном рынке будет наблюдаться превышение предложения над спросом, и даже упомянутые рестрикции Вашингтона едва ли приведут к значительному изменению ситуации. "Если смотреть на вероятные объемы предложения и спроса в следующие 15 месяцев, то они, с моей точки зрения, выглядят ошеломительными. Мы по большей части смотрим на превышение предложения над спросом на 1 млн баррелей в сутки, 2 млн баррелей в сутки и 3 млн баррелей в сутки. Маловероятно, что санкции, соблюдение которых обеспечить невероятно трудно, изменят такие расчеты", - сказал Клоза, комментируя введение ограничительных мер против "Роснефти" и "Лукойла".

С его точки зрения, наблюдающееся сейчас повышение цен на нефть представляет собой коррекцию рынка. Цены на нефть были до этого заниженными, полагает специалист. "Я немного удивлен тем, что нефть за последние 24 часа стала стоить примерно на $3 за баррель больше. Но я бы подчеркнул, что, в соответствии с многими индикаторами, [до этого] нефть временно продавалась по слишком низким ценам. Объем финансовых средств, поставленных на рост цен на нефть, находится [сейчас] практически на самом низком за всю мою 50-летнюю карьеру уровне", - отметил Клоза. Он в настоящее время является главным аналитиком нефтяного рынка в американский энергетической консалтинговой компании Turner Mason & Co.

"В конечном счете я согласен с прогнозом, который был обнародован нынешним утром [банком] Citi. Он советует поставщикам нефти хеджировать объемы продаж в связи с "вырисовывающимся избытком предложения", а также считает, что администрация [Дональда] Трампа будет в следующие 12-13 месяцев оказывать очень сильный нажим [на рынок], чтобы добиться снижения цен в преддверии промежуточных выборов [в США в ноябре 2026 года]. По его мнению, текущий геополитический риск, заложенный в цену на нефть, преувеличен, и я бы согласился с такой оценкой", - добавил эксперт.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2025 года на Лондонской бирже сейчас составляет $66,06 за баррель. Сегодня она превышала $66 за баррель впервые с 9 октября 2025 года. В среду Министерство финансов США включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.