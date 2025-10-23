В Ингушетии создадут туристско-рекреационную ОЭЗ в горном и предгорном районах

Это позволит не только привлечь инвестиции, но и улучшить благосостояние населения, инфраструктуру, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 23 октября. /ТАСС/. Туристско-рекреационную особую экономическую зону (ОЭЗ) создадут в двух районах Ингушетии - горном и предгорном. Власти региона намерены провести подготовительные работы для реализации крупных инвестпроектов, написал в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"С руководителем регионального филиала ППК "Роскадастр" Рукият Додовой обсудили вопросы, связанные с реализацией стратегических проектов региона. Это создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Джейрахского и Сунженского муниципальных районов. Ведомством, согласно дорожной карте, ведется работа по уточнению границ территориальных зон, а также по разработке проектов планировки и межевания территорий. Это ключевые этапы подготовки к реализации масштабных инвестиционных инициатив на территории региона", - написал Калиматов.

По его словам, создание ОЭЗ позволит не только привлечь инвестиции, но также улучшить благосостояние населения, инфраструктуру и частично решить проблему с высоким уровнем безработицы.

"Развитие туристского и рекреационного потенциала Ингушетии - один из важнейших векторов нашей стратегии. Сегодня перед нами стоит задача - не просто развивать территорию, а делать это системно, с опорой на точные данные, качественное землеустройство и грамотное планирование. Мы продолжим поддерживать муниципалитеты и привлекать все необходимые ресурсы для качественного выполнения этих задач", - уточнил глава региона.