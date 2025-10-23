Шойгу выступил за создание в РФ отрасли по освоению редкоземельных металлов

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Отрасль по освоению редкоземельных металлов, которая не будет зависеть от США и Китая, должна появиться в России, уверен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"В современных условиях наша страна просто обязана извлекать 100% пользы из своих природных богатств, в том числе из редкоземельных металлов. России жизненно необходимо создать суверенную отрасль, независимую от Китая и США, а также развить интегрированные проекты, охватывающие полный цикл производства - от добычи до конечных изделий", - написал Шойгу в статье для "Известий". По мнению секретаря СБ РФ, для решения этой задачи необходим мощный импульс со стороны государства.

Кластер в Ангаро-Енисейском макрорегионе

Шойгу обратил внимание на проект кластера в Ангаро-Енисейском макрорегионе, который предполагает именно такой путь: создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Государство обеспечивает инфраструктуру, бизнес получает площадку и стимулы, наука - заказ и финансирование. По его словам, при таком подходе будет сформирована экономика нового уклада, где каждый рубль, вложенный в Сибирь, начнет работать на всю страну.

Секретарь Совбеза указал, что кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе - это экосистема, объединяющая науку, образование, промышленность и инвестиции. "Проект реализуется на территории Большой Сибири и объединяет десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 700 млрд рублей, а количество новых рабочих мест - не менее 3,5 тыс. только на первом этапе (данные по персоналу приводятся без учета роста персонала смежных и сервисных компаний и, главное, квалифицированных ученых и инженеров, привлекаемых в Сибирь для создания новых научных и инженерных школ)", - констатировал Шойгу.

Он добавил, что помимо редких и редкоземельных металлов в кластере получат развитие новые материалы, полупроводники, силовая электроника, 3D-печать, робототехника, искусственный интеллект. В кластере будут присутствовать как исследовательские лаборатории, так и производственные цеха. "И там же будут проходить процессы профессионального становления: студенты, аспиранты и молодые ученые, а также учащиеся профильных средних учебных заведений - молодежь станет приобретать знания и практический опыт, будучи непосредственно погруженной в научно-технологические и производственные процессы", - уточнил Шойгу. На его взгляд, такой подход позволит вырастить новые кадры, которые по своим знаниям и умениям будут превосходить учителей и сами впоследствии вырастят еще более эффективную смену.

Хаб в Сибири

Секретарь СБ РФ также считает, что в Сибири появится глобальный хаб при реализации крупных транспортных проектов. "Такие проекты, как Центрально-Евразийский транспортный коридор, Северный широтный ход и другие, неизбежно докажут свою необходимость и значимость по мере роста производственной и инновационной активности Сибири. Качественная реализация этих проектов заложит новые принципы коммуникации и движения людей и грузов между регионами Сибири, повысит мобильность и включенность глобального Юга, позволит сформировать глобальный инновационный хаб с вовлечением качественного человеческого капитала в развитие Сибири", - пояснил Шойгу.

По его словам, уникальное географическое расположение Сибири создает возможность для пересборки логистики всего Евразийского континента, создания новых транспортных коридоров, формирования агломерационных и синергетических эффектов от роста взаимного проникновения качественно новой инновационной и деловой активности.