СП назвала сумму дебиторской задолженности по неналоговым платежам за 2024 год

Она составила 206,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Объем просроченной дебиторской задолженности по неналоговым платежам за 2024 год достиг 206,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателей 2021 года. Об этом говорится в опубликованном отчете Счетной палаты (СП) "Анализ дебиторской задолженности по неналоговым доходам федерального бюджета с учетом данных единого электронного реестра должников федерального бюджета по неналоговым платежам, определение потенциала увеличения доходов и взыскания долгов за 2024 год и истекший период 2025 года".

"По итогам 2024 года суммарный объем просроченной дебиторской задолженности рассмотренных ФОИВ (федеральными органами исполнительной власти - прим. ТАСС) вырос на 71% и составил 206,6 млрд руб. Тенденция увеличения объемов просроченной дебиторской задолженности по неналоговым платежам наблюдается с 2021 г. Тогда она составляла 82,2 млрд руб., что 2,5 раза меньше, чем зафиксировано по итогам 2024 года", - говорится в материалах.

Счетпалата отметила, что, несмотря на наличие просроченной задолженности, организации-должники получают меры государственной поддержки и участвуют в государственных закупках. "По состоянию на 31 декабря 2024 г. более тысячи должников с совокупным долгом в объеме 10,7 млрд рублей получили господдержку на общую сумму 5,9 трлн руб., а с должниками с непогашенной задолженностью в размере 24,7 млрд руб. заключены контракты на общую сумму 656,9 млрд руб.", - говорится в отчете.

Одним из ключевых инструментов повышения прозрачности и эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью должен стать единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым платежам. Однако, по данным Счетпалаты, на 1 января в нем было учтено только 45% от общего объема просроченной дебиторской задолженности, отраженного в бюджетной отчетности. СП пришла к выводу, что одна из причин такой ситуации - отсутствие интеграции ведомственных аналитических информационных систем с системой бюджетного учета. В результате информация вводится вручную, что приводит к техническим ошибкам, неполноте данных и, как следствие, несоответствию аналитического и бюджетного учета.

"По состоянию на 1 августа 2025 г. просроченная дебиторская задолженность по неналоговым платежам, признаваемая администраторами доходов активом и возможная к взысканию, составила 161,4 млрд рублей. Из них 56,5 млрд рублей приходится на задолженность с неистекшим сроком давности, что требует принятия оперативных мер по ее взысканию", - говорится в отчете.

Предлагаемые меры

По итогам анализа Счетпалата направила письмо в правительство с предложениями по повышению эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью. В числе ключевых рекомендаций предлагается: установить для федеральных органов исполнительной власти показатели качества работы с просроченной и сомнительной дебиторской задолженностью; ввести ограничения на предоставление мер господдержки и участие в госзакупках для организаций с просроченной задолженностью, а также обеспечить открытый доступ к данным реестра должников.