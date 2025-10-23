В Гааге объяснили меры против Nexperia "неблагонадежностью" гендиректора

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф отметил, что вокруг ситуации с этим производителем чипов "много недоразумений"

ГААГА, 24 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф заявил, что протекционистские меры Гааги в отношении производителя чипов Nexperia были введены из-за якобы "неблагонадежности" генерального директора компании Чжан Сюэчжэна.

"Вокруг ситуации с Nexperia много недоразумений. Принятые меры [против компании] касаются исключительно "неблагонадежного" гендиректора", - заявил Схоф журналистам по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он добавил, что обсудил сложившуюся ситуацию с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и "объяснил ему положение". По оценкам Схофа, по итогам беседы "Берлин стал лучше понимать" позицию Гааги по ситуации с Nexperia.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.

Компания Nexperia, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.

В течение последнего года в Нидерландах и других странах ЕС часто звучали призывы ограничить влияние китайских инвестиций на европейскую экономику. При этом в Пекине неоднократно подчеркивали, что китайские компании действуют в строгом соответствии с международным правом и способствуют укреплению глобальной технологической взаимосвязанности.