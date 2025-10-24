Китай лидирует среди партнеров внешнеторгового оборота Амурской области

На него приходится порядка 65% товарооборота региона

ШЭНЬЯН, 24 октября. /ТАСС/. Китай лидирует среди внешнеторговых партнеров Амурской области, порядка 65% товарооборота региона приходится на КНР. Об этом рассказал зампредседателя правительства Амурской области Павел Пузанов в ходе 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (северо-восточная провинция КНР Ляонин).

"Китай традиционно является основным торгово-экономическим партнером Амурской области, 65% общего внешнеторгового оборота области с зарубежными странами приходится на Китай", - сказал Пузанов на сессии по развитию российско-китайского сотрудничества в торговой сфере.

Он отметил, что Россию и Китай связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и важный вклад в их развитие вносят связи между регионами. "Амурская область находится на границе с Китаем и является абсолютным лидером по объему инвестиций на Дальнем Востоке - более 3 трлн рублей за последние пять лет", - сказал представитель правительства региона.

Пузанов добавил, что по поручению президента России Владимира Путина город Благовещенск Амурской области "становится центром российско-китайского делового сотрудничества федерального уровня".

По его словам, одним из перспективных направлений сотрудничества Амурской области является взаимодействие с провинцией Ляонин. Здесь, как указал Пузанов, имеются значительные возможности для роста сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, экспорте продукции и создании совместных предприятий. "Не исключением являются образование, наука и гуманитарная сфера", - добавил он.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.