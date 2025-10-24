Товарооборот Приморья с Китаем вырос за полгода на 10%

Во внешнеторговом товарообороте региона взаимодействие с Китаем составляет более 70%

ШЭНЬЯН /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Товарооборот Приморского края с китайскими регионами за первую половину 2025 года увеличился на 10%. Об этом сказал министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко в ходе 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (северо-восточная провинция КНР Ляонин).

"На сегодняшний момент в нашем внешнеторговом товарообороте взаимодействие с Китаем составляет более 70%, по итогам 2024 года наш двусторонний товарооборот составил $7,5 млрд, в этом году по итогам 6 месяцев у нас уже рост 10%", - сказал Сидоренко на сессии по развитию российско-китайского сотрудничества в торговой сфере.

По его словам, Приморский край и город Владивосток сегодня находятся на острие взаимодействия с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Он отметил, что Приморье экспортирует в КНР морепродукты, продукцию лесопереработки, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, а также в небольших объемах нефтехимическую продукцию и продукты металлообработки.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.