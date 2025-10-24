Министр правительства Приморья рассказал об экспорте в КНР

Структура экспорта в китайские регионы оптимизируется и развивается в последние годы, считает Константин Сидоренко

ШЭНЬЯН /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Структура экспорта из Приморского края в китайские регионы оптимизируется и развивается в последние годы. Об этом сказал министр международных и внешнеэкономических связей края Константин Сидоренко в ходе 3-го Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне (северо-восточная провинция КНР Ляонин).

"В последние годы структура нашего двустороннего товарооборота улучшается и растет качество нашего экспорта, - отметил Сидоренко на сессии по развитию российско-китайского сотрудничества в торговой сфере. - Мы сейчас не просто экспортируем сырье, мы сейчас стараемся экспортировать продукты средней и высокой переработки". Он добавил, что у Приморья в этом направлении есть определенные успехи.

Сидоренко сказал, что Приморский край также экспортирует продукцию, которая произведена в других регионах РФ. "Мы готовы оказывать содействие компаниям по выходу на китайский рынок, в данном направлении у нас тоже есть достаточно сильные компетенции", - указал он.

3-й Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества проходит в Шэньяне 24-25 октября. В нем принимают участие представители правительств регионов РФ, российские предприниматели, а также представители китайских властей.