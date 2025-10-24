Азаров: обеспечить потребности Украины в газе этой зимой уже невозможно

Запасы энергоресурса у страны минимальны, отметил бывший украинский премьер

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Украина этой зимой уже не сможет обеспечить потребности населения в газе с учетом его абсолютно минимальных запасов в газовых хранилищах. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (занимал пост в 2010-2014) Николай Азаров.

"Обеспечить сейчас полностью потребности вот этой территории (Украины - прим. ТАСС) в газе невозможно. То есть будут введены меры большой экономии, и где-то будут, естественно, люди, не только люди, производства, экономика, страдать от недостатка газа, поскольку они (киевские власти - прим. ТАСС) перекрыли трубопроводы", - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что уже сейчас, в октябре, с учетом прекращения собственной добычи газа и абсолютно минимальных и даже ниже минимальных запасов газа в хранилищах, Киев не сможет решить эту проблему. "Если бы трубопроводы, скажем, работали, эта проблема решилась бы в течение нескольких дней", - отметил экс-премьер Украины.

По мнению Азарова, Киев сейчас делает ставки на сжиженный газ, но процесс его регазификации, то есть перевода из жидкого состояния в газообразное, потребует технической и финансовой подготовки. "Деньги, я не сомневаюсь, они найдут, потому что уже западные страны объявили, что они выделят значительные средства на закупку газа. А вот осуществить это технически будет проблематично", - пояснил он.

Азаров добавил, что многое будет зависеть и от погоды зимой. "Если зима будет суровой, то будут очень большие проблемы", - предупредил он.

Газовый кризис

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что отопительный сезон в стране находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры. По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа и в результате будет вынуждена потратить почти 2 млрд евро на импорт топлива.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины планирует накопить к отопительному сезону в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров газа. По состоянию на 14 октября было накоплено 12 млрд кубометров. Однако остается целый ряд рисков. В частности, за прошлый отопительный сезон Украина забрала из газохранилищ почти весь имевшийся газ. 16 октября глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий обратился к жителям страны с призывом по возможности экономить газ.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.