Крупнейший в РФ производитель мясной продукции нарастил валовый сбор зерна

Общий валовый сбор сельхозкультур, которые ГК "Талина" выращивает на собственных площадях, превысил 500 тыс. тонн, сообщила гендиректор предприятия Марина Маркина

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Валовый сбор зерновых культур у Группы компаний (ГК) "Талина", входящих в число системообразующих предприятий России, в 2025 году увеличился более чем на треть, до 507,1 тыс. тонн на фоне роста производства мясной продукции и кормов для домашних питомцев. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор АО ГК "Талина" Марина Маркина.

"Общий валовый сбор сельхозкультур, которые ГК "Талина" выращивает на собственных сельскохозяйственных площадях, превысил полмиллиона тонн. Если быть точнее - 507,1 тыс. тонн. Это на 34% больше, чем в 2024 году. Рост результатов по сбору урожая в этом году носит плановый характер, увеличение площади сева и уборки, а также увеличение непосредственно урожайности культур", - сказала она.

Генеральный директор уточнила, что в 2024 году валовый сбор зерна составил 378,8 тыс. тонн. ГК "Талина" последовательно применяет и улучшает технологию производства зерновых. Среди выращиваемых сельхозкультур - пшеница, ячмень, горох, лен, подсолнечник и соя.

"Увеличение валового сбора зерновых необходимо для наращивания объемов выпускаемой мясной продукции, производства линейки кормов для домашних питомцев. <…> Мы продолжаем последовательно инвестировать в развитие отрасли и выполнение задач в соответствии со стратегией продовольственной безопасности страны. В частности, 6,4 млрд рублей направляем на строительство двух современных свиноводческих комплексов в Ковылкинском районе Республики Мордовия", - добавила Маркина.

Свиноводческое направление ГК "Талина" включает 12 комплексов в Мордовии и Ульяновской области с общим поголовьем более 800 тыс. животных. По данным Национального союза свиноводов, ГК "Талина" занимает девятое место среди крупнейших производителей свинины в России. По итогам 2024 года объем производства составил 170,9 тыс. тонн в живом весе.

ГК "Талина" - агропромышленная, вертикально интегрированная группа с замкнутым циклом производства, входит в перечень системообразующих предприятий России. В ее состав входят предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному разведению и откорму свиней, мясопереработке, производству кормов для домашних животных, это позволяет не зависеть от поставщиков сырья, контролировать качество на каждом этапе производства. Компания занимает первое место в РФ по мясным снекам, является лидером отрасли в производстве СТМ, занимает третье место по колбасным изделиям и кормам для животных, а география поставок охватывает 83 региона РФ и пять стран экспорта.