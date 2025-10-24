Решетников: санкции, в том числе вторичные, замедляют мировую экономику

В ближайшие годы придется работать в условиях ограничений, отметил министр экономического развития

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Санкционное давление, как новые, так и вторичные санкции, мировые торговые войны замедляют глобальную экономику. Об этом заявил глава Министерства экономического развития России Максим Решетников, выступая на III Съезде министров экономического развития субъектов РФ.

"С учетом текущей ситуации и прогнозных оценок достигать долгосрочного экономического роста нам придется в чуть более сложных условиях, чем мы думали, предполагали еще год назад. Мы с вами научились работать в условиях вызовов и знаем, что у любой задачи, пусть даже самой сложной, есть свой набор решений, пусть далеко не всегда простых. Их надо просто вовремя принимать", - сказал министр.

Он добавил, что в ближайшие годы предстоит работать в условиях ограничений. Это и дорогие деньги, и дефицит кадров, и рост тарифов, в первую очередь в энергетике.

"Все это будет увеличивать издержки компаний, давить на их рентабельность, особенно в следующем году в условиях высоких процентных платежей, - отметил Решетников. - Продолжится также внешнеэкономическое давление. Мы понимаем, что и новые санкции, в том числе вторичные, развязывание торговых войн между крупнейшими экономиками, все это замедляет мировую экономику. Это ведет к снижению спроса на ресурсы, а значит и создает риски по ценовой конъюнктуре и по спросу на наш экспорт. Более того, с учетом крепкого курса рубля, вы знаете, что в федеральном прогнозе курс рубля существенно укрепился на всем периоде, экономика будет складываться сложнее".