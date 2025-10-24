В КНР назвали достижимым устранение трений с США в торговле

Пекин и Вашингтон "путем равноправных переговоров, опирающихся на взаимное уважение", точно смогут достичь такой цели, сказал министр коммерции Ван Вэньтао

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Китайские власти считают вполне достижимой цель по урегулированию разногласий с США в торгово-экономической сфере. Об этом заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

"В последние дни все уделяют довольно большое внимание китайско-американским торгово-экономическим проблемам, - подчеркнул он на пресс-конференции по итогам 4-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. - Все четыре минувших раунда торгово-экономических консультаций между двумя странами убедительно доказали, что Китай и Соединенные Штаты путем равноправных переговоров, опирающихся на взаимное уважение, абсолютно точно могут найти методы для устранения взаимной обеспокоенности, найти правильный путь к сосуществованию".

Как уточнил Ван Вэньтао, тем самым Пекин и Вашингтон имеют возможность способствовать гармоничному устойчивому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений. Он также сослался на позицию председателя КНР Си Цзиньпина, по словам которого, диалог и сотрудничество - "единственный верный выбор" для двух стран.

"Китай, как ответственная крупная держава, неизменно выступает против разъединения и фрагментации, твердо поддерживает безопасность и стабильность глобальных производственно-сбытовых цепочек", - подытожил министр.