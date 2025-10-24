Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,53%

К 07:10 мск он ускорил рост и находился на отметке 2 584,72 пункта

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,53% и находился на уровне 2 584,4 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 584,72 пункта (+0,55%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.