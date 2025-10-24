FT: санкции США против российской нефти могут навредить им самим

Чтобы избежать последствий, Соединенным Штатам придется сдерживать рост цен, отметил бывший спецпосланник экс-президента США Джо Байдена Амос Хохштейн

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Санкции Министерства финансов США против "Роснефти" и "Лукойла", введенные 22 октября в качестве рычага давления на Москву в связи с конфликтом на Украине, в перспективе могут навредить самому Вашингтону. Об этом заявил в интервью газете Financial Times бывший спецпосланник экс-президента США Джо Байдена Амос Хохштейн, ныне являющийся управляющим партнером инвестиционной компании TWG Global.

По его мнению, Соединенным Штатам придется сдерживать рост цен на нефть, чтобы избежать последствий от собственных рестрикций. "Если цены [на нефтепродукты] существенно вырастут, этот рост компенсирует России потери от санкций. А если цены вырастут слишком сильно, то от этого не только выиграет Россия, но и проиграют потребители в США и американские союзники", - полагает Хохштейн.

Как ранее подчеркнул президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, этот шаг "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться". Такими действиями администрация США только наносит ущерб российско-американским отношениям, констатировал президент.