Минэнерго отметило важность отраслевого заказа

Он позволит стимулировать развитие энергомашиностроения России, сообщили в пресс-службе министерства

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает, что отраслевой заказ позволит стимулировать развитие российского энергомашиностроения. Такая мера может войти в формирующийся закон об электроэнергетике. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

Так, планируется включить в законопроект пункт об обязательном заключении договоров реализации отраслевого заказа между Минэнерго, Минпромторгом и основными производителями энергетического оборудования. Это поможет реализовать отраслевой заказ в сфере строительства и реконструкции генерирующих объектов, считают в Минэнерго.

"Заключение указанных договоров позволит гарантировать обеспечение строящихся и реконструируемых генерирующих объектов отечественным оборудованием и стимулировать развитие российского энергомашиностроения. Задача отраслевого заказа сейчас состоит в гарантированной и прогнозируемой загрузке производственных мощностей, что позволит планировать их развитие и расширение. Предоставляя промышленности гарантированный заказ, мы хотим повысить уровень их ответственности за его выполнение", - пояснили в министерстве.

За неисполнение подобных договоров производители оборудования могут быть оштрафованы. Эти средства в дальнейшем будут перечислены на специализированные счета. "Эти средства станут источником для реализации мероприятий, временно компенсирующих дефициты, возникающие из-за срывов сроков строительства объектов", - уточнили в министерстве.

Законодательство об электроэнергетике

Ранее Минэнерго РФ выступило с инициативой о новых базовых механизмах развития электроэнергетики, которые позволят до 2042 года ввести около 88 ГВт различной генерации в России.

Министр энергетики Сергей Цивилев говорил, что Минэнерго по итогам масштабного аудита существующих нормативных актов готовит законодательные инициативы в сфере развития электроэнергетики. Эта работа может быть завершена до конца текущего года, чтобы с января 2026 года появилась возможность перейти к применению обновленных правовых механизмов.