"Авито": россияне тратят на зимние шины в среднем 24 тыс. рублей

В основном опрошенные выбирают шипованную резину отечественных брендов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россияне в среднем на комплект зимней резины тратят 24 тыс. рублей, говорится в исследовании "Авито", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

Типы зимней резины: какая спасает на снегу, а какая — на асфальте

"Аналитики "Авито" провели опрос и узнали, сколько автовладельцев готовятся к зимнему сезону, какие шины предпочитают и где чаще всего их покупают. Оказалось, что в основном опрошенные выбирают шипованную резину отечественных брендов. В среднем на комплект зимней резины тратят 24 000 рублей", - сказано в исследовании.

Отмечается, что больше половины автовладельцев (57%) отправляются в шиномонтаж, когда становится стабильно холодно. При этом еще 17% уже успели сменить резину к осени, а столько же - ждут первого снега.

Большинство россиян (67%) ездят зимой на шипованных шинах. Еще 21% предпочитают "липучку" - нешипованные модели, особенно популярные в городах с мягким климатом. Всесезонными шинами пользуются 7% автовладельцев.

Чаще всего (38%) опрошенные предпочитают шины российских производителей - например, Cordiant или "КАМА". Европейские бренды по типу Michelin, Continental и Pirelli выбирают 29% автовладельцев. Японские шины, такие как Bridgestone и Yokohama, предпочитают 27%. Корейские марки - Hankook и Kumho - отметили 15%. А китайские и американские упомянули лишь 5% и 7% соответственно.

Почти половина автовладельцев (47%) обновляют шины с периодичностью раз в 2-3 года, а 43% ждут, пока старые достаточно износятся. Каждый сезон резину обновляют 8% респондентов - преимущественно так поступают молодые автомобилисты 18-24 лет (14%). Как уточнили в пресс-службе, в исследовании речь идет о новых и подержанных шинах.