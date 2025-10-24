В России с 1 ноября можно будет оформить на человека не более 20 sim-карт

Если лимит будет превышен, операторы сотовой связи не в праве продолжать обслуживание

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Не более 20 sim-карт можно будет оформить на одного человека с 1 ноября в России. Это следует из вступающих на следующей неделе в силу положений федерального закона, направленного на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи.

Если лимит будет превышен, операторы сотовой связи не в праве продолжать обслуживание. Как ранее сообщили ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, узнать, сколько sim-карт зарегистрировано на гражданина, можно несколькими способами.

"Самый простой и надежный способ - через "Госуслуги". Авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел "sim-карты", ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если в списке есть незнакомые номера - откажитесь от них. Это можно сделать прямо на "Госуслугах" или в салоне связи. Если основной номер не отображается, возможно, он был зарегистрирован на старый паспорт. Обратитесь к оператору для обновления данных", - сказали в управлении.

Еще один способ проверки - позвонить в службу поддержки мобильного оператора или обратиться в офис с паспортом. Там предоставят полный список оформленных номеров.

"Проверьте все sim-карты, оформленные на ваши документы. Иногда на один паспорт регистрируют номера для детей, родителей или "на всякий случай". Теперь это может стать проблемой. Проверка займет несколько минут, но поможет избежать блокировки и защитит от возможного мошеннического оформления номеров без вашего ведома", - заключили в ведомстве.