ФАС: "Дочка" Газпромнефти ограничивала поставки на АЗС в Новосибирской области

Антимонопольная служба выдала предупреждение компании "Газпромнефть - региональные продажи"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. ФАС выдала предупреждение компании "Газпромнефть - региональные продажи" из-за ограничения отпуска моторного топлива независимым участникам рынка в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении ФАС.

По данным ФАС, "Газпромнефть - региональные продажи" занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в Новосибирской области. "Региональное управление службы установило, что в октябре 2025 года компания увеличила объем продаж топлива вертикально-интегрированным нефтяным компаниям. В то же время объем поставок независимым участникам сократился в 2 раза по АИ-95, в четыре раза по АИ-92 и значительно по дизельному топливу. При этом общий объем продаж топлива не изменился", - отметили в службе.

Там добавили, что в ходе анализа полученных данных Новосибирское УФАС России не выявило экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли привести к ограничению отпуска моторного топлива независимым участникам. "Управление выдало ООО "Газпромнефть - региональные продажи" предупреждение - организации необходимо до 22 ноября 2025 года прекратить создание дискриминационных условий на розничном рынке топлива. В случае неисполнения служба возбудит антимонопольное дело", - отметили там.

ФАС России продолжает внимательно следить за ситуацией на топливном рынке, добавили в службе.