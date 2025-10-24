Количество ДТП на ж/д переездах за девять месяцев увеличилось на 5%

Погибли 28 человек

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных переездах по вине водителей за девять месяцев 2025 года увеличилось на 5% - до 152. Об этом сообщили в РЖД.

"За 9 месяцев 2025 года на железнодорожных переездах по вине водителей произошло 152 дорожно-транспортных происшествия. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что одно из таких ДТП в Смоленской области привело к травмированию машиниста локомотива и его помощника, возгоранию груза и парализовало движение поездов на несколько часов.

Всего в результате ДТП с января по сентябрь пострадали 78 человек, 28 из них погибли.

В холдинге напомнили о правилах безопасности. В частности, нельзя выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а также при приближающемся поезде и если за переездом образовался затор.