The Times of India: Starlink планирует построить в Индии девять станций связи

Их возведут в городах Мумбаи, Нойда, Чандигарх, Хайдарабад, Калькутта и Лакхнау

Cтанции Starlink © Starlink/ X

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 октября. /ТАСС/. Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, запланировала строительство девяти станций спутниковой связи в Индии и выделила временный спектр их работы для подтверждения соответствия местным нормам безопасности.

Как сообщает издание The Times of India, станции будут возведены в городах Мумбаи, Нойда, Чандигарх, Хайдарабад, Калькутта и Лакхнау.

"Компания подала заявку на предоставление пропускной способности 600 Гбит/с работы своей спутниковой группировки над Индией. Спектр был выделен на временной основе без оказания коммерческих услуг для подтверждения соответствия индийским требованиям безопасности", - рассказал изданию представитель Starlink.

Работу станций спутниковой связи и хранение данных будут обеспечивать только граждане Индии, чтобы исключить неправомерное использование данных за рубежом. Привлечение к работе иностранцев будет возможно, но только с особого разрешения индийского министерства внутренних дел.

Как ранее сообщил государственный министр коммуникаций южноазиатской республики Пеммасани Чандра Сехар, только 2 млн пользователей в Индии будут получать услуги глобальной спутниковой системы связи Starlink с максимальной скоростью 200 Мбит/с из-за высокой стоимости и ограниченного охвата спутникового интернета сельских районов страны.

Власти Индии рассматривали предложение Маска о запуске в стране Starlink около четырех лет. В декабре 2021 года SpaceX создала в Индии свой филиал для предоставления услуг мобильной спутниковой системы по высокоскоростному широкополосному доступу в интернет, но ее внедрение сдерживалось отсутствием лицензии от властей. В начале июля кабмин Индии предоставил лицензию Starlink на запуск спутникового интернета, что открыло SpaceX возможности для начала коммерческой деятельности в стране после обязательств компании соблюдать индийские законы о национальной безопасности.

Запуск Starlink станет вторым крупным проектом Маска в Индии после того, как его компания по производству электромобилей Tesla открыла свои первые салоны в стране в июле.