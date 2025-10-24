"Полюс" 5 ноября рассмотрит выплату дивидендов за III квартал года

Совокупный объем может составить 30% от показателя EBITDA за этот период, отмечается в пресс-релизе компании

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Полюса" рассмотрит 5 ноября вопрос о рекомендации выплаты дивидендов по результатам работы за третий квартал 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Исходя из текущего количества акций в обращении, совокупный объем дивидендов может составить 30% от показателя EBITDA за III квартал 2025 года, что соответствует действующей дивидендной политике "Полюса".

"Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке золота вкупе с высокой операционной эффективностью компании и обновленной в 2025 году дивидендной политикой позволяет компании рассмотреть вопрос о рекомендации выплаты дивидендов по результатам работы за третий квартал 2025 года", - прокомментировал генеральный директор ПАО "Полюс" Алексей Востоков.

Он также отметил, что недавно введенные санкции Евросоюза не должны оказать влияния на работу группы, которая продолжается в плановом режиме. "Нашими приоритетами все также остаются реализация проектов группы (включая Сухой Лог). Наши основные цели: устойчивое развитие, построение прочного фундамента операционных и финансовых показателей, выполнение всех обязательств, а также контроль затрат, что должно транслироваться в создание долгосрочной стоимости для наших акционеров", - добавил Востоков.

В случае получения рекомендации совета директоров на выплату дивидендов и последующего принятия решения собранием акционеров компании об объявлении дивидендов, выплаты будут произведены в установленные законодательством сроки.

О компании

"Полюс" занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия). Основной акционер "Полюса"- МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35%.