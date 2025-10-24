Россия в январе-сентябре увеличила экспорт мороженой рыбы на 18%

Руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин отметил, что также также значительно вырос экспорт переработанной рыбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Россия в январе - сентябре 2025 года увеличила экспорт мороженой рыбы на 18% в стоимостном выражении, в том числе мороженого минтая - на 29%. Об этом сообщил руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"В 2025 году многие позиции показали значительный прирост экспорта. Поставки мороженой рыбы выросли на 18% в стоимостном выражении. В том числе, мороженого минтая - на 29%, трески - на 13%", - сказал Ильюшин.

По его словам, также значительно вырос экспорт переработанной рыбы. Так, поставки фарша минтая увеличились на 70%, филе минтая - на 16%. Это произошло в первую очередь за счет расширения отгрузок рыбного филе в Южную Корею и Белоруссию, отметил он.

Ильюшин подчеркнул, что Россия занимает уверенные позиции на мировом рыбном рынке и является крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы и крабов. Так, по итогам 2024 года Россия экспортировала более 2 млн тонн рыбы и морепродуктов на сумму более $5 млрд.

Основными покупателями российской рыбы и морепродуктов являются Китай, Южная Корея, Нидерланды, Белоруссия, Япония, Норвегия, Казахстан, Германия, Гонконг, ОАЭ, добавил руководитель центра.