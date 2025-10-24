На Колыме рыбопромышленные компании освободят от налогов за обновление флота

Это позволит стимулировать предприятия развивать флот и инвестировать в социальные проекты

Редакция сайта ТАСС

МАГАДАН, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты Думы Магаданской области освободили от налога на имущество организаций рыбопромышленные компании, инвестирующие в обновление своих судов. Это позволит стимулировать компании развивать флот и инвестировать в социальные проекты, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Сэкономленные средства наших рыбопромышленников - это новые проекты, оборудование, переработка и тот самый Морской туристический центр (его планируется построить на побережье бухты Нагаева в Магадане в рамках государственно-частного партнерства - прим. ТАСС). А значит, новые рабочие места и развитие береговой инфраструктуры", - приводит пресс-служба слова председателя Анатолия Широкова.

По словам министра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Ирины Пеньевской, льгота по налогу на имущество будет применяться при соблюдении ряда условий: "В частности, судно должно быть построено не ранее 1 января 2022 года и находиться в собственности компании. Основным видом деятельности организации должно быть "Рыболовство морское", а доля доходов от производственной деятельности должна составлять не менее 70%".

Планируется, что выпадающие доходы областного бюджета за десять лет составят 585,1 млн рублей - в среднем ежегодно 60 млн рублей. Однако эти потери будут компенсированы за счет перехода компаний на общую систему налогообложения, что, по прогнозам, принесет в бюджет Колымы дополнительно 3,4 млрд рублей налога на прибыль. Высвобождаемые в результате применения налоговых льгот финансовые средства будут направлены на модернизацию и развитие береговой переработки на территории Магаданской области, участие в создании и вводе в эксплуатацию Морского туристического центра, а также дальнейшую реализацию социальных проектов.