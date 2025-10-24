В Хабаровске отменили приказ о сокращении штата судостроительного завода

Будут сохранены все архивы, проекты и наработки, отметил губернатор региона Дмитрий Демешин

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 24 октября. /ТАСС/. Коллектив Хабаровского судостроительного завода (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) будет сохранен, руководство предприятия отменило свой приказ о сокращении штата. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

"Ранее выпущенный приказ о сокращении коллектива Хабаровского судостроительного завода сегодня отменен. ОСК сделала это после моих неоднократных требований разобраться в ситуации, наших обращений в правительство и проводимых прокурорских проверок. Предприятие, как и настаивал ранее, принимаем в собственность Хабаровского края", - написал Демешин.

Губернатор добавил, что в ближайшее время вместе с прокурором края и представителями администрации президента посетит завод, чтобы встретиться с людьми и разобраться в ситуации.

Он подчеркнул, что правительство региона не позволит уничтожить уникальное оборудование завода и потерять его ценных специалистов. Будут сохранены все архивы, проекты и наработки, отметил Демешин.

Как следует из текста нового приказа, опубликованного в Telegram-канале губернатора, распоряжение о сокращении штата было подписано 10 июля 2025 года.

Летом в СМИ и социальных сетях появилась информация, что из-за отсутствия объемов производства может быть сокращено до 70% штата ХСЗ.

Ранее губернатор региона заявил, что предприятие может жить только с крупными заказами, поэтому уже ведутся переговоры с Тихоокеанским флотом. Рассматривается вопрос обновления пассажирского флота и причальной инфраструктуры для речных маршрутов по Амуру, добавил Демешин.