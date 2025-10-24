В Минпромторге отметили динамичное развитие фармацевтики

Статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов отметил, что появляются эффективные препараты

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Фармацевтическая отрасль динамично развивается в России, ежегодно отечественные производители выпускают новые эффективные препараты. Об этом заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 29-31 октября в Санкт-Петербурге XXIX международного форума-выставки "Российский промышленник".

"У нас очень динамично развивается фармацевтическая отрасль. Мы видим ежегодно все новые и новые препараты, которые появляются в нашей стране, эффективные и в сравнении даже с мировыми лидерами. И ежегодно здесь наша фарминдустрия работает над такого рода разработками", - сказал он.

Кроме того, есть успехи и в отрасли российской косметики, парфюмерии и бытовой химии. Так, по словам замминистра, если раньше в магазинах было сложно найти российские товары, то сегодня по определенным номенклатурным позициям в части бытовой химии достигнута доля в 95% отечественных товаров на полке.

"И главное, что есть доверие у потребителей, есть желание приобретать российские товары. Это все тоже свидетельствует о достижениях", - отметил Чекушов.