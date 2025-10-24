В Думе предложили искать идеи для развития экономики России в ее истории

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов напомнил об идеях основателя партии Владимира Жириновского, который обращался к трудам великих ученых

Редакция сайта ТАСС

Здание Госдумы © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил более активно использовать исторические идеи и разработки для развития и трансформации российской экономики. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации трилогии о выдающемся экономисте Д. И. Менделееве - авторе первой стратегии экономической независимости России.

По словам парламентария, современное стремление к новым экспериментам и вызовам должно сочетаться с глубоким изучением истории. В качестве примера он привел использование наработок царской России, таких как план электрификации и развитие всеобщего образования, которые позже активно применялись в советское время. "Также и здесь, может быть, нам в попытках как-то изменить, трансформировать свою экономику, стоит обратиться к тем идеям и предложениям, которые были тогда?" - сказал депутат.

Он напомнил об идеях основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который обращался к трудам великих ученых. "Нам нужно сейчас, как мне кажется, проанализировать всех наших великих ученых, посмотреть, как они мыслили, посмотреть какие-то предложения", - добавил Чернышов.

"Давайте ориентироваться на это, давайте изучать все наработки, давайте их реализовывать в жизни. Потому что, ну знаем штамп, который мы постоянно используем - не зная историю, невозможно построить будущее, - но это так", - заключил он.